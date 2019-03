Σε ορίζοντα δεκαετίας, όλα όσα σήμερα ξέρει και ο πιο αδαής για την αυτοκίνηση και τη μετακίνηση στην πόλη θα αποτελούν παρελθόν. Οι εξελίξεις στη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, η επέκταση της λογικής του sharing economy – οικονομίας διαμοιρασμού – σε πολλές πτυχές της ζωής, η αύξηση του κόστους συντήρησης οχημάτων κτλ, η μείωση χρήσης αυτοκινήτου σε μεγαλουπόλεις της Δύσης, η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση για την ανάγκη περιορισμού των ορυκτών καυσίμων, η ανάπτυξη λύσεων προσφοράς υπηρεσιών «κομμένων και ραμμένων»» στα μέτρα των πολυεπίπεδων απαιτήσεων των καταναλωτών από παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες φέρνουν τα πάνω κάτω στην αγορά της αυτοκίνησης. Πλέον το κεντρικό νόημα καταγράφεται στη ρήση «από την κτήση στη χρήση» των αυτοκινούμενων οχημάτων, γεγονός που μετατρέπει του παραγωγούς μηχανών και οχημάτων σε εταιρίες προσφοράς υπηρεσιών μετακίνησης με οχήματα, βέβαια, κάθε είδους, που οι ίδιες φυσικά παράγουν. Η καθετοποίηση, ουσιαστικά, γίνεται πράξη και στην αυτοκινητοβιομηχανία που εκτιμά ότι ο παραδοσιακός αγοραστής των αγαθών που παράγει σε βάθος χρόνου θα εκλείψει.

Στο φόντο αυτό η εταιρεία hive, μέλος της Daimler, έρχεται και στην Ελλάδα για να προσφέρει υπηρεσίες για ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση στην πόλη με τα escooters, που παράγει. Το μικρό αυτό δίκυκλο που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 30 χλμ ενδείκνυται για την μετακίνηση σε μικρές αποστάσεις, σε συνδυασμό με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η hive ιδρύθηκε το 2018 και η πρώτη πόλη που δραστηριοποιήθηκε είναι η Λισαβώνα. Μαζί με άλλες 14 διεθνείς εταιρείες όπως το Car2GO, η Beat, και το DriveNow, η hive αποτελεί μέλος της κοινής εταιρείας των BMW και Daimler που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες κινητικότητας στην πόλη που συμπεριλαμβάνει τις FREE NOW, SHARE NOW, REACH NOW, PARK NOW και CHARGE NOW. H hive αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού βραχίονα μετακίνησης, και ειδικότερα του τομέα της εξυπηρέτησης αιτημάτων για μετακίνηση στην πόλη μέσω πλατφόρμας της FREE NOW, που συνολικά αποτελεί την επιλογή για 21 εκατομμύρια χρήστες σε 17 αγορές της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.

Το κόστος και η digital χρήση

Στην Αθήνα, μέσω διαθέσιμης εφαρμογής σε κινητές συσκευές, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος, να αναζητήσει το κοντινότερο σημείο ενοικίασης των σκούτερ της Hive και να κινηθεί στον αστικό ιστό. Όλη η διαδικασία γίνεται μέσω του κινητού τηλεφώνου. Είναι απλή, όπως υπόσχεται η εταιρία, και έχει κόστος 1 ευρώ για το ξεκλείδωμα του σκούτερ και 0,15 λεπτά ανά ένα λεπτό χρήσης.

Με έμφαση στην ασφαλή οδήγηση των escooters και τον σεβασμό στους πεζούς, η hive ανακοίνωσε και την συνεργασία με το Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», για την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων και e-learning, για την ορθή χρήση των escooters.

Συγχρόνως, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, η hive θα προχωρήσει στην δημιουργία του Working Group on Micro Mobility, δηλαδή μιας ομάδας εργασίας που θα λειτουργεί γνωμοδοτικά και θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που ασχολούνται με την μετακίνηση στην πόλη. Ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων που μαζί με στελέχη του Δήμου θα διαμορφώσουν τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφαλή μετακίνηση στην πόλη (best practices).

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε και στην Ελλάδα με πρώτο σταθμό την Αθήνα. Δεν είναι μόνο η ιστορική σημασία της πόλης, ούτε ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, αλλά η έφεση που έχουν οι Έλληνες να αγκαλιάζουν κάθε τεχνολογική καινοτομία και με αυτό τον τρόπο να εκτιμούν οτιδήποτε τους βοηθά να ανταποκριθούν στους σύγχρονους ρυθμούς της καθημερινότητας τους. Είμαστε πραγματικά πολύ ευτυχισμένοι που θα συνεργαστούμε με την κα Μυλωνά, και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», για να στηρίξουμε το έργο τους για την ασφαλή οδήγηση, αλλά και με τον Δήμο της Αθήνας στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας» δήλωσε σε ειδική εκδήλωση για το επίσημο ντεμπούτο του νέου αυτού μέσο ο CEO της hive, κ. Tristan Torres Velat.

Η εταιρία μάλιστα εκτιμά ότι η ανάπτυξή της θα φέρει νέες θέσεις εργασίας, ενώ προβλέπει και σταδιακή ανάπτυξή της και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Γιώργος Αλεξάκης