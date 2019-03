«Η Ingenico χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας του Visa Secure Access Module από την Planeta και τη Visa, χτίζοντας πάνω στα υπάρχοντα ανέπαφα τερματικά της Ingenico. Αυτό αντικατοπτρίζει την ποικιλία λύσεων στον τομέα των πληρωμών των παρόχων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που ξεκινούν από συστήματα πληρωμών και φτάνουν στις πιο ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν τις εξατομικευμένες πύλες πληρωμών (dedicated gateways) με δυνατότητες επέκτασης» δήλωσε ο Venceslas Cartier, Enterprise Retail Head of Transportation at Ingenico Group. «Προσβλέπουμε στη συνεχή συνεργασία μας με την Planeta και τη Visa, η οποία θα συνεπάγεται και την παροχή τερματικών ανοιχτών πληρωμών τελευταίας γενιάς, να βελτιώσουν τις μετακινήσεις των επιβατών».

"Η νέα τεχνολογία Visa SAM συνδυάζει τα 15 χρόνια εμπειρίας μας στις δημόσιες συγκοινωνίες με το πλαίσιο Mass Transit Transaction (MTT) ένα καινοτόμο πλαίσιο πληρωμών που λανσάρισε η Visa το 2017. Εργαστήκαμε επιμελώς με τη Visa για να κατασκευάσουμε την καλύτερη τεχνολογική λύση προσθέτοντας τη δυνατότητα αποδοχής ανέπαφων συναλλαγών (EMV contactless), πάνω στα υπάρχοντα συστήματα πληρωμών χωρίς να είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί η υποδομή των ηλεκτρικών εισιτηρίων. Δήλωσε ο Artur Costa, CEO of Planeta Informática.

"Πρόκειται για μια μετασχηματιστική εξέλιξη για τους φορείς δημόσιας μετακίνησης που επιθυμούν να βελτιώσουν τις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, καταργώντας την ανάγκη για εισιτήρια και την ανανέωση/επαναφόρτιση των καρτών", δήλωσε ο Nick Mackie, Global Head of Urban Mobility, για τη Visa. “Μέσα από τη συνεργασία μας με την Planeta Informatica, πρωτοπορούμε για να επιταχύνουμε τη μετάβαση στις ανέπαφες συναλλαγές στις μετακινήσεις, η διαδικασία προς τη μετάβαση αυτή εξελίσσεται σταδιακά και με ασφαλή τρόπο, παράλληλα με την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τους παρόχους καθώς καταργούμε τα εμπόδια για την αντικατάσταση, ενδεχομένως, χιλιάδων συστημάτων επικύρωσης εισιτηρίων."

More in this category: