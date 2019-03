Σε κινηματογραφικό σκηνικό μετατρέπεται σήμερα Κυριακή η πλατεία Συντάγματος και οι γύρω δρόμοι, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία και η στάθμευση των οχημάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν γυρίσματα της ταινίας «Born to be Murdered».

More in this category: