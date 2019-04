Με την προσθήκη του πλοίου Rο/Rο “AKRITAS”, η Salamis Lines Ltd δίνει τη δυνατότητα στον εμπορικό κόσμο για περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων του. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η Salamis προς τον επιχειρηματικό κόσμο θα είναι όπως πάντοτε άριστης ποιότητας, αξιόπιστες και με υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού.

Τη νέα εμπορική γραμμή, που εντάσσεται στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Salamis στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, θα εκτελεί το νέο πλοίο Rο/Rο “Akritas”, που πρόσφατα ενέταξε στο στόλο της η Salamis Lines Ltd.

Νέα εμπορική γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη, την Κύπρο και την Χάιφα καθιερώνει η Salamis Lines Ltd.

