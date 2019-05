Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η BEAT, που ιδρύθηκε το 2011 και είναι μέρος του FREE NOW Group, της κοινοπραξίας των BMW και Daimler για την αστική κινητικότητα, σχεδιάζει να κατευθύνει τα 3 εκατ. ευρώ σε προσλήψεις και κίνητρα για οδηγούς και επιβάτες, ώστε να «απαντά» στοχευμένα στις ανάγκες των Θεσσαλονικέων.

More in this category: