Beat: Οικονομικά κίνητρα για ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τέλη 2021

Ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς των αστικών μετακινήσεων στην Ελλάδα, που θα λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τις ανάγκες μετακίνησης των πολιτών, και θα υιοθετεί τις καλύτερες πρακτικές της Ευρώπης, ζήτησαν ο CEO της FREE NOW, κ. Marc Berg και ο General Manager της BEAT, κ. Βασίλης Ντάνιας, μιλώντας κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης “Shaping the Mobility of Tomorrow” που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.