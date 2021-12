Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανέφερε χτες σε συνέντευξη τύπου η νέα γενική διευθύντρια της Beat Ελλάδας, Άσπα Τοπαλίδου, το «πακέτο» συνεργασιών που ανακοινώθηκε ρίχνουν το κόστος απόκτησης ηλεκτροκίνητου ταξί ακόμα και κάτω από 10.000 ευρώ. Αυτό, όπως αναφέρθηκε, σε συνδυασμό με τα νέα κυβερνητικά κίνητρα, που έχουν στόχο όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να είναι ηλεκτρικά από το 2025.

Στο φόντο αυτό η εταιρεία παρουσίασε τον πρώτο κύκλο συνεργασιών της με τις εταιρίες Mercedes, Citroen, Peugeot, Skoda και Protergia, μέσα από τις οποίες 1000 οδηγοί - συνεργάτες θα μπορούν να απολαμβάνουν συγκεκριμένα προνόμια πρασινίζοντας την πόλη.

Μάλιστα, η ΒΕΑΤ ανακοίνωσε πως για τους 100 πρώτους συνεργάτες της που θα επενδύσουν σε ηλεκτρικό όχημα, θα επιδοτήσει η ίδια το κόστος αγοράς και μελέτης της εγκατάστασης των φορτιστών. Σημειώνεται ότι, συνολικά η FREE NOW, κοινοπραξία των BMW Group και Daimler AG για τις αστικές μεταφορές μέρος της οποίας είναι και η BEAT, προχωρά σε επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη σε βάθος πενταετίας, με τη μορφή κινήτρων προς τους οδηγούς, ώστε να κάνουν τη μετάβαση στους μηδενικούς ρύπους.

Αναλυτικά, με αυτά τα δεοδμένα κόστος αγοράς ενός νέου ηλεκτρικού ταξί θα ξεκινά από τα 9.750 ευρώ για τα πιο οικονομικό μοντέλο και θα φτάνει τα 20.000 ευρώ. ***

Προκειμένου να καλύψει το αυξημένο ενδιαφέρον για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, δημιουργήθηκε ειδική ομάδα ΒΕΑΤ EV experts, στους οποίους οι οδηγοί μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες αλλά και δεδομένα για το πόσο συμφέρουσα είναι η επένδυση σε οχήματα μηδενικών ρύπων.

Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία και τη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας στην Ελλάδα, η Γενική Διευθύντρια της ΒΕΑΤ Άσπα Τοπαλίδου τόνισε:

«Η μετάβαση σε μια εποχή μηδενικών ρύπων αποτελεί για τη ΒΕΑΤ και τη FREE NOW στρατηγική επιλογή. Πιστεύουμε σε μια τεχνολογία με κοινωνικό αποτύπωμα, που θα βοηθήσει τις πόλεις να γίνουν περισσότερο βιώσιμες, προσφέροντας στους πολίτες εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης, αφήνοντας το ΙΧ στο σπίτι. Για το λόγο αυτό, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους οδηγούς - συνεργάτες μας και καλούμε και άλλες επιχειρήσεις να συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια. Ο μετριασμός των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής είναι μια προσπάθεια που απαιτεί συνέργειες και γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη διάθεση της Πολιτείας να ενισχύσει τα κίνητρα μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Δεν αρκεί μόνο αυτό όμως. Η Ελλάδα πρέπει αφενός να συμπλεύσει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αποκτώντας ένα σύγχρονο και βιώσιμο πλαίσιο αστικών μετακινήσεων και αφετέρου, να δοθεί έμφαση στις νέες on demand μορφές κινητικότητας. Η ΒΕΑΤ, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια καινοτομίας, είναι έτοιμη να φέρει και στην Ελλάδα την επόμενη ημέρα των μετακινήσεων, στην οποία η FREE NOW πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η κίνηση

Πάντως με βάση όσα αναφέρθηκαν χτες καταγράφεται μια έντονη ανάκαμψη της ζήτησης για υπηρεσίες ταξί, λόγω του τουρισμού και της πανδημίας μετά την άρση των «απαγορευτικών» στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Beat από τα μέσα Ιουνίου η ζήτηση για ταξί στην πλατφόρμα της είχε αυξηθεί κατά 29% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019. Παράλληλα, οι διαδρομές της Beat σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 έχουν αυξηθεί κατά 43%, ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες κατά 19%.

Βέβαια λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης το καλοκαίρι συχνά καταγράφηκαν «ελλείψεις» στην ανεύρεση ταξί από τους πολίτες, ωστόσο πλέον κατάσταση έχει εξομαλυνθεί. Μάλιστα η Beat επιβράβευσε τους οδηγούς που χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα, ειδικά τις ώρες αιχμής.

Η ΒΕΑΤ



Το BEAT είναι μια δωρεάν εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και δημιουργεί μια νέα εμπειρία μετακίνησης, συνδέοντας χιλιάδες επιβάτες με διαθέσιμους επαγγελματίες οδηγούς. Όπως αναφέρεται, η BEAT δεν είναι απλά μια εφαρμογή που σε πάει από το ένα μέρος στο άλλο. Αποστολή του BEAT είναι να γίνει κομμάτι της ζωής των ανθρώπων, κάνοντας τις καθημερινές τους μετακινήσεις μέσα στην πόλη πιο προσιτές, ασφαλείς και γρήγορες. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 και είναι μέρος του FREE NOW Group, της κοινοπραξίας των BMW Group και Daimler για τις αστικές μεταφορές. Εκτός από την Ελλάδα, η ΒΕΑΤ εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε Περού, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Αργεντινή και στόχος της εταιρείας είναι η άμεση επέκτασή της σε περισσότερα σημεία της Λατινικής Αμερικής. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα πάνω από 700 εργαζομένους κι εξυπηρετεί περισσότερους από 15 εκατομμύρια επιβάτες στις χώρες όπου λειτουργεί.