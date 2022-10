Σε μια πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί κάθε μετακίνηση αλλά και σειρά δραστηριοτήτων που απαιτούν συνδυαστική κίνηση φιλοδοξεί να εξελιχθεί η Free Now, πρώην Beat.

«Στόχος μας είναι να βάλουμε την Ελλάδα στην εποχή του Mobility-As-A-Service» ανέφεραν χαρακτηριστικά τα στελέχη της τη Δευτέρα (3/10), σε εκδήλωση όπου και ανακοινώθηκε η κατάργηση της υπάρχουσας εφαρμογής Beat και η μετάβαση σε αυτήν που χρησιμοποιεί ο όμιλος στην υπόλοιπη Ευρώπη, την Free Now.

Ήδη το app χρησιμοποιείται σε 150 και πλέον πόλεις σε όλη την Ευρώπη, και ουσιαστικά έχει μπει σε τροχιά ώστε να γίνει ένα super app μετακίνησης, που προσφέρει συνδυαστικές επιλογές, ενσωματώνοντας στο «marketplace» της από ταξί, ηλεκτρικά ποδήλατα και e-scooters μέχρι και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή άλλες δράσεις που συνδυάζουν αυτά π.χ. επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος κλπ.

Όπως διευκρινίστηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου, η αρχή του Mobility-As-A-Service (MaaS) θα γίνει μέσω της συνεργασίας με την RideMovi, την ιταλική startup με έδρα το Μιλάνο στην οποία έχει επενδύσει μεταξύ άλλων και η Generali. Η RideMovi, ο στόλος της οποίας ξεπερνά σήμερα τα 30.000 οχήματα, εξυπηρετώντας πάνω από 2 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες στις περίπου 20 πόλεις που δραστηριοποιείται, θα κάνει διαθέσιμα τα ηλεκτρικά της ποδήλατα αρχικά στην Αθήνα.

Σταδιακά η υπηρεσία θα γίνει διαθέσιμη και στην Θεσσαλονίκη μέσω της εφαρμογής της Free Now. Με την ενσωμάτωση δε της υπηρεσίας ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων στην εφαρμογή της Free Now, οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίζουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα της RideMovi και να τα νοικιάζουν για να μεταβούν στον επιθυμητό προορισμό.

«Στόχος μας είναι λίαν συντόμως να προσθέσουμε κι άλλες λύσεις μικροκινητικότητας, όπως τα e-scooters καθώς και υπηρεσίες car sharing, όπως αυτές που προσφέρει η Share Now ή η Sixt, όταν αυτές κάνουν την εμφάνισή τους στη ελληνική αγορά» ανέφεραν τα στελέχη της εταιρείας

Να σημειωθεί ότι στόχος είναι να υπάρξει συνεργασία και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάτι όμως που θα απαιτήσει χρόνο, αφού θα πρέπει να υιοθετηθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σήμερα άλλωστε ο ΟΑΣΑ έχει ένα κλειστό σύστημα συλλογής κομίστρου. Ωστόσο στο μετρό της Θεσσαλονίκης ενδέχεται να υπάρξουν πιο γρήγορα εξελίξεις καθώς εκεί υπάρχει μια σχετική προεργασία.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε αυτή τη μετάβαση-ορόσημο και να καλωσορίσουμε τη Free Now στην Ελλάδα. Η εν λόγω μετάβαση είναι ένα κομβικό βήμα προς την προσφορά μιας ευρείας γκάμας υπηρεσιών σε μία εφαρμογή, για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της βάσης επιβατών και οδηγών μας. Η ελληνική αγορά γίνεται μέρος του ευρωπαϊκού Super App Μετακίνησης. Κι ενώ το ταξί θα βρίσκεται στον επίκεντρο των υπηρεσιών μας, μεταβαίνουμε σταδιακά στην εποχή του Mobility-As-A-Service. Με τη Free Now, θέλουμε να αλλάξουμε ξανά τις υπηρεσίες μετακίνησης όπως ήδη κάναμε με τη Beat, διατηρώντας τόσο τις θέσεις εργασίας μας στην Ελλάδα όσο και το μεγαλύτερο δίκτυο οδηγών ταξί στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της εκδήλωσης η Γενική Διευθύντρια της Free Now για την ελληνική αγορά, κα Άσπα Τοπαλίδου.





Τρεις τύποι ταξί

Διευκρίνισε μάλιστα ότι πέρα από τις συνδυαστικές επιλογές μετακίνησης η FREE NOW θα προσφέρει και πολλαπλές επιλογές στην μετακίνηση με ταξί. Για την ακρίβεια οι επιβάτες θα έχουν επιλογή μεταξύ τριών τύπων στόλου: Το «Ταξί», όπου όλα τα συνεργαζόμενα ταξί που βρίσκονται στο συγκεκριμένο στόλο θα στοχεύουν στη γρήγορη εξυπηρέτηση του επιβάτη. Το «Comfort ταξί», ο στόλος του οποίου θα απαρτίζεται αποκλειστικά από νεότερα οχήματα, ηλικίας έως και 5 ετών, δίνοντας έμφαση στην άνεση αλλά και το «Eco ταξί», το οποίο θα περιλαμβάνει αποκλειστικά ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, εξασφαλίζοντας πιο πράσινες διαδρομές. Ο Comfort στόλος θα δέχεται μόνο ηλεκτρονική πληρωμή, ενώ ο Eco στόλος θα είναι αρχικά διαθέσιμος στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλά σημεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι η Beat ιδρύθηκε το 2011 και ενσωματώθηκε στην οικογένεια της Free Now, την κοινοπραξία επί των μετακινήσεων μεταξύ BMW Group και Mercedes-Benz Group, ήδη από το 2017. Συνεργάζεται με το ίδιο δίκτυο των 8.000 οδηγών ταξί και εξυπηρετεί από το customer support hub της Αθήνας τις γερμανόφωνες χώρες. Μάλιστα εν ευθέτω η εταιρεία αναμένεται να αυξήσει το προσωπικό της, εγκαινιάζοντας την εξυπηρέτηση και Γάλλων πελατών από την βάση της Αθήνας, όπως ανέφεραν τα στελέχη της.

Γιώργος Αλεξάκης