Την επισήμανση ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υποχωρήσει περίπου κατά 97% από την αναρρίχηση του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία το 2015, κάνει το πρακτορείο Bloomberg, σε δημοσίευμά του την Τετάρτη, την ώρα που στο Χρηματιστήριο Αθηνών , καταγράφεται ένα ακόμη τραπεζικό sell off.

More in this category: