Ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Καθηγητής Ιωάννης Α. Μουρμούρας, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην πόλη της Νέας Υόρκης (27.09.2018-02.10.2018) πραγματοποίησε μια σειρά ομιλιών, καθώς και πληθώρα συναντήσεων με ανώτερα στελέχη της Wall Street.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 28.09.2018, και μετά από πρόσκληση του διακεκριμένου Stern Schοol of Βusiness του New York University έλαβε χώρα η βιβλιοπαρουσίαση της δεύτερης έκδοσης του τελευταίου του βιβλίου με τίτλο “Speeches on Monetary Policy and Global Capital Markets 2015-2018” ενώπιον ακροατηρίου, στο οποίο συμμετείχαν παγκoσμίου φήμης καθηγητές από τα πανεπιστήμια NYU, Columbia, Yale και Princeton, διεθνείς τραπεζίτες και ανώτατοι θεσμικοί παράγοντες.

Για το βιβλίο, καθώς και για τον συγγραφέα, μίλησαν ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και νυν Πρόεδρος της Goldman Sachs, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, Καθηγητής του LSE και του NYU, Lord Mervyn King, ο βραβευμένος με Nobel Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Robert Engle, καθώς και οι συνάδελφοί του Καθηγητές στο ΝΥU Stern School of Business, Matthew Richardson και Lawrence White.

Στην ομιλία του με τίτλο “Μonetary Policy and Capital Markets: an Update”, ο κ. Υποδιοικητής αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις από τις αποκλίνουσες νομισματικές πολιτικές που ασκούνται από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, με έμφαση στο ερώτημα ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος συρρίκνωσης του ισολογισμού των κεντρικών τραπεζών στην μετά-QE περίοδο ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, ανέλυσε τους σημαντικότερους καθοδικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές με ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ιταλία και τις αναδυόμενες οικονομίες (Αργεντινή και Τουρκία).

Τη Δευτέρα 01.10.2018, ο κ. Υποδιοικητής ήταν ο προσκεκλημένος ομιλητής σε γεύμα στρογγυλής τραπέζης στο διάσημο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, το οποίο διοργανώθηκε από το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Market News International (MNI) και στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι διεθνών επενδυτικών οίκων, τραπεζίτες και επιχειρηματίες. Στην ομιλία του με θέμα “Post-MoU Greece: Challenges and Prospects” παρουσίασε τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδος, καθώς και τις θετικές προοπτικές της μεταμνημονιακής ελληνικής οικονομίας και τις προκλήσεις για τις εγχώριες τράπεζες. Επίσης, ανέλυσε τους ποιοτικούς και ποσοτικούς παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση του πιστωτικού προφίλ της χώρας. Ο κ. Υποδιοικητής τόνισε ότι κεντρικός στόχος της οικονομικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων σε investment grade (ΒΒΒ-), η οποία είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για μια βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να συνεχιστούν οι συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις με τους εταίρους μας και να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων από την αλλοδαπή μέσα και από τη δραστική μείωση των συντελεστών φορολόγησης των εταιρικών κερδών.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 02.10.2018, ο κ. Υποδιοικητής έκανε την εναρκτήρια ομιλία στο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της ισπανικής τράπεζας BBVA με θέμα “ECB Τapering and how the market will adapt to the Post-PSPP World: From QE to QT”. Στην ομιλία του ο κ. Υποδιοικητής επικεντρώθηκε στις βασικότερες πτυχές της περιόδου επανεπένδυσης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ (2019-2020), δίνοντας έμφαση στις επιπτώσεις της πιο πάνω περιόδου στις κεφαλαιαγορές της ευρωπεριφέρειας.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Υποδιοικητής είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με σημαντικούς παράγοντες της ελληνικής ομογένειας, καθώς επίσης και με το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κ. Κωνσταντίνο Κούτρα.