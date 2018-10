Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης του 99.83% της South African Bank of Athens (“SABA”), στην Gro Capital Holdings Limited (κοινοπραξία αποτελούμενη από τις Afgri Holdings Proprietary Limited, Fairfax Financial Holdings Limited και του Public Investment Corporation SOC Limited) μετά τη λήψη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων από i) την Κεντρική Τράπεζα της Ν. Αφρικής, ii) το Υπουργείο Οικονομικών της Ν. Αφρικής και iii) την Αρχή Ανταγωνισμού της Ν. Αφρικής.

