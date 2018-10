Η Εθνική Τράπεζα διοργάνωσε τη Δευτέρα την Ημερίδα Growth in Agri-food στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη των ευκαιριών που υπάρχουν για τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής , αλλά η συνεργασία και η δικτύωση των ελλήνων παραγωγών με διακεκριμένους αγοραστές και φορείς του εμπορίου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει αποφασιστικά τον αγροδιατροφικό τομέα, έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Προωθεί μία σειρά απο ενέργειες και δράσεις επικεντρώνοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Την Ημερίδα προλόγισε η Γενική Διευθύντρια Λιανικής της Εθνικής Τράπεζας Νέλλη Τζάκου - Λαμπροπούλου, χαιρέτισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Βασίλης Κόκκαλης και ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Γεώργιος Μοσχόβης.

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αντάλλαξαν απόψεις για τις προσπάθειες που γίνονται από παραγωγούς και φορείς στο εσωτερικό της χώρας για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ δόθηκε η ευκαιρία σε καλεσμένους από το εξωτερικό να αναγνωρίσουν την Ελληνική δυναμική από την πλευρά τους σαν αγοραστές και να εξετάσουν την προοπτική των ελληνικών προϊόντων. Η ανάγκη εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών και επιστημονικής διαχείρισης της παραγωγής-διάθεσης προϊόντων και της προστασίας της πνευματικής τους ιδιοκτησίας ήταν ένα από τα κύρια θέματα.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ελληνογερμανικού & Ελληνοιταλικού επιμελητηρίου, αγοραστής του Βρετανικού πολυκαταστήματος Selfridges, εκπρόσωπος του διεθνή θεσμού βραβείων ποιότητας τροφίμων & ποτών Great Taste Awards που εκπροσωπεί και τα διεθνή βραβεία World Cheese Awards που χορηγεί η Εθνική Τράπεζα, αγοραστές από την Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Η.Π.Α., εκπρόσωπος του συστήματος καινοτομίας των αγροδιατροφικών προϊόντων του Ισραήλ, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, της Bayer Ελλάς & του φορέα Enterprise Greece, της Διεύθυνσης προστασίας σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του περιοδικού Γαστρονόμος, του φορέα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και της μπύρας Νήσος , του Greek Gastronomy Guide και του Ideas lab.

Η κα Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, στην έναρξη της Ημερίδας, έδωσε το στίγμα της αναμφισβήτητης δυναμικής των ελληνικών προϊόντων και τόνισε τη συνεισφορά της Εθνικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου 2017-2018 προς τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα την ενίσχυση της ρευστότητας, τη στήριξη των εξαγωγικών τους προσπαθειών αλλά και την προσφορά της μέσω δράσεων προστιθέμενης αξίας για τον ευρύτερο κλάδο.

Η Γενική Διευθύντρια Λιανικής της Εθνικής, τόνισε ότι η αγροτική οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις κυρίως λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνολογίας, των υψηλά παρεχόμενων προτύπων των χωρών του ανταγωνισμού και του χαμηλότερου κόστους παραγωγής των προϊόντων τους. Από την άλλη πλευρά ζούμε σε μια χώρα με εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες – μικροκλίματα καθώς και υψηλής διατροφικής αξίας και βιοποικιλότητας γεωργικά προϊόντα. Τα μηνύματα από την παγκόσμια ζήτηση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων είναι επίσης θετικά καθώς η ζήτηση στον τομέα υγιεινών τροφών συνεχώς αυξάνεται.

Το διακύβευμα όμως, πρόσθεσε, παραμένει: Υπερνικώντας τις γνωστές και πολυσυζητημένες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας να προχωρήσουμε μπροστά, δεδομένου ότι τα περιθώρια τυποποίησης και διαφοροποίησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων είναι μεγάλα και αφήνουν σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Εθνικής κατά το 2018

Όσων αφορά στις ενέργειες που ανέπτυξε η Εθνική Τράπεζα, να υπογραμμίσουμε το « Όλη η Ελλάδα σε ένα τραπέζι», μια σειρά εκδηλώσεων μαζί με το Ideas lab, που έφερε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας ιστορίες και παρουσίαση προϊόντων και παραγωγών. Οι επιλεγμένες δράσεις μέσω του NBG Business Seeds, του προγράμματος της Εθνικής για την καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα με έμφαση στην καθοδήγηση και πλαισίωση των επιχειρηματιών, η συνεργασία με τον «Γαστρονόμο», απονέμοντας το ειδικό βραβείο της Εθνικής Τράπεζας «Ελληνική Γη» σε καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις και η πιο πρόσφατη συνεργασία με το Βρετανικό φορέα Guild of Fine Food χορηγώντας το ειδικό βραβείο «Best Greek Cheese» στο 31ο διεθνή ετήσιο διαγωνισμό World Cheese Awards που θα διεξαχθεί στο Bergen της Νορβηγίας τον Νοέμβριο.

Είναι σαφή παραδείγματα συστηματικής προσπάθειας της Εθνικής Τράπεζας για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος στον χώρο της αγροτοδιατροφής με κύριους άξονες:

την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων,

τη διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για καινοτόμες προσπάθειες και επιχειρήσεις,

την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στον τομέα τροφίμων και ποτών με σκοπό την ανανέωση του επιχειρηματικού δυναμικού και την είσοδο νέων αγροτών

Στη σημερινή Ημερίδα ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο του Βρετανικού φορέα Guild of Fine Food και ιδιοκτήτη του θεσμού των GREAT TASTE AWARDS, ενός διεθνή οργανισμού που εδώ και 30 έτη προσφέρει τα μεγαλύτερα και ποιο έγκυρα βραβεία αξιολόγησης τροφίμων και ποτών σε παγκόσμιο επίπεδο, η στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα . Μια συνεργασία που αποσκοπεί στη δικτύωση ελληνικών προϊόντων με διεθνείς αγοραστές, στην εξασφάλιση σημείων πώλησης λιανικής σε αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη συμμετοχή των ελληνικών προϊόντων σε εκθέσεις και την ανταλλαγή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και διάθεσης προϊόντων.