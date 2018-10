Ειδικότερα, η τράπεζα υπέγραψε συμφωνία µε την κοινοπραξία των εταιρειών B2Holding ASA και Waterfall Asset Management. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η κατά 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services S.A (FPS) η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Αυτό θα γίνεται συνδυαστικά με την επίσης αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης B2Kapital A.E.

