Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 ετών από την έναρξη λειτουργίας της (1928), η Τράπεζα της Ελλάδος διοργανώνει διεθνές συνέδριο οικονομικής ιστορίας με τίτλο «The birth of inter-war central banks: building a new monetary order», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο θα επικεντρωθεί στις κεντρικές τράπεζες της περιόδου του Μεσοπολέμου και ιδιαίτερα σε όσες ιδρύθηκαν τις δεκαετίες του 1920 και 1930, στις οποίες συγκαταλέγεται και η Τράπεζα της Ελλάδος. Πολλές από αυτές δημιουργήθηκαν στον απόηχο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της διεθνούς νομισματικής τάξης και προώθησης της διατραπεζικής συνεργασίας. Μετά το 1929, η Μεγάλη Ύφεση έθεσε προκλήσεις στη βιωσιμότητα της εν λόγω τάξης και ανάγκασε πολλά από τα νεοϊδρυθέντα ιδρύματα να επανεξετάσουν τις προτεραιότητες της πολιτικής τους και τις σχέσεις τους τόσο με το κράτος όσο και μεταξύ τους.

Στο συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, στις 10:00, με χαιρετισμό του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, θα συμμετάσχουν 15 διακεκριμένοι ερευνητές από έντεκα διαφορετικές χώρες, οι οποίοι ειδικεύονται στην ιστορία του χρήματος και των τραπεζών και θα μιλήσουν για διαφορετικές πτυχές της κεντρικής τραπεζικής του Μεσοπολέμου, αλλά και επιμέρους εθνικές εμπειρίες. Ο Barry Eichengreen, καθηγητής οικονομικών και πολιτικών επιστημών στο University of California, Berkeley θα δώσει την κεντρική διάλεξη κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, με θέμα «The crucible of modern central banking».

Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου θα διεξαχθούν δύο συνεδρίες. Η πρώτη έχει θέμα «International and institutional dimensions» και η δεύτερη «Central and Eastern Europe». Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, το απόγευμα της Παρασκευής 2 Νοεμβρίου, με θέμα: «Monetary policy and bank supervision in Europe after the last financial and sovereign debt crisis and challenges for the future». Σε αυτήν θα πάρουν μέρος διοικητές επτά κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης: οι Carlos Costa (Πορτογαλία), György Matolcsy (Ουγγαρία), Ewald Nowotny (Αυστρία), Olli Rehn (Φινλανδία), Jan Smets (Βέλγιο), Mario Vella (Μάλτα) και Γιάννης Στουρνάρας (Ελλάδα). Η συζήτηση θα προσφέρει την ευκαιρία μιας πιο μακροπρόθεσμης ματιάς στις τρέχουσες προκλήσεις πολιτικής και στις προοπτικές της συνεργασίας των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης.

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, Σάββατο 3 Νοεμβρίου, θα διεξαχθούν επίσης δύο συνεδρίες: η πρώτη, που θα ξεκινήσει στις 10:00, έχει θέμα «The Balkans» και η δεύτερη «Latin America & the British Dominions».