Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια καινοτόμα, ψηφιακή πλατφόρμα για το trade finance, με ηγετική θέση στο χώρο της. Μέσω του we. trade ελληνικές επιχειρήσεις πελάτες της τράπεζας θα μπορούν να διενεργούν εμπορικές συναλλαγές με ταχύτητα, διαφάνεια και την ασφάλεια που εξασφαλίζει η τεχνολογία blockchain.

