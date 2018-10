To e-Commerce Project Manager ξεκινά στις 29 Οκτωβρίου 2018 .

Η e-Academy, που περιλαμβάνει 2 ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, το Digital Marketing Practitioner και το e-Commerce Project Manager, πραγματοποιείται σε συνεργασία με την eSkills Center by Convert Group και την ακαδημαϊκή επιμέλεια έχει ο Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO της Convert Group.

Για την καλύτερη παρακολούθηση, ανεξαρτήτως πρότερης εμπειρίας, πραγματοποιείται τρίωρο pre-learning course.

