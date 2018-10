Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Waterfall Asset Management ανακοίνωσαν πως σε συνεργασία με την B2Holding θα επενδύσουν σε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων της Alpha Bank. To μερίδιο της EBRD Θα είναι 25 εκατ. ευρώ.

