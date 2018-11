To ΜΓΦΙ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που ιδρύθηκε το 1964 από τον Άγγελο και τη Νίκη Γουλανδρή, για να λειτουργήσει έγκαιρα ως κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Οι συλλογές του αριθμούν χιλιάδες δείγματα και αποτελούν πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο, τις τράπεζες δεδομένων της χώρας μας, τη βάση για κάθε επιστημονική έρευνα και εφαρμογή στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής. Με εξειδικευμένο προσωπικό οδηγεί χιλιάδες παιδιά στους εκθεσιακούς του χώρους και τα εισάγει στη λειτουργία του φυσικού και ζωικού κόσμου και στην αλληλεξάρτηση και ισορροπία των οικοσυστημάτων. Με το παράρτημά του στη Θεσσαλονίκη, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), μελετά και παρακολουθεί τη φύση, τη βιοποικιλότητα και τα ύδατα και προωθεί πολιτικές, μέτρα και δράσεις για τη διατήρηση και την αειφορική διαχείρισή τους.

Η ΕΜΕΚΑ συστήθηκε τον Μάρτιο του 2009, με στόχο τη μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Έκτοτε έχει υλοποιήσει πλήθος ερευνών, όπως την έκθεση με τίτλο «Οι Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα» το 2011, ενώ το 2016 ολοκλήρωσε τη συγγραφή του σχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Η πιο πρόσφατη μελέτη της (2018) έχει τίτλο «The Economics of Climate Change» και παρέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων των οικονομικών της κλιματικής αλλαγής και των προκλήσεων που δημιουργούνται για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής

