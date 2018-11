Ξεπερνώντας τα όρια της Ευρώπης, που αποτελεί συνήθως το επίκεντρο των ιστορικών συζητήσεων για τις νομισματικές εξελίξεις του μεσοπολέμου, η τελευταία συνεδρία ήταν αφιερωμένη στις πρωτοβουλίες για την ίδρυση κεντρικών τραπεζών στη Λατινική Αμερική, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική και την Ινδία. Ορισμένα από τα νέα ιδρύματα αποτελούσαν, όπως και στην ελληνική περίπτωση, προϊόντα μιας συμφωνίας για την αποκατάσταση της νομισματικής ισορροπίας και την άντληση διεθνούς δανεισμού. Σε άλλες περιπτώσεις, πρωτίστως στις βρετανικές αποικίες και επικράτειες, οι νέες τράπεζες ξεκίνησαν ως εργαλεία εξυπηρέτησης των νομισματικών πολιτικών της μητρόπολης, με την οποία δεν άργησαν να έρθουν σε αντιπαράθεση. Ομιλητές ήταν ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Juan Flores Zendejas , ο καθηγητής οικονομικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Sheffield Hallam, John Singleton , και ο καθηγητής διεθνούς ιστορίας του Graduate Institute of International and Development Studies της Γενεύης, Gopalan Balachandran . Ενώ νέοι οργανισμοί ιδρύονταν κατά τα πρότυπα που ευαγγελίζονταν η Τράπεζα της Αγγλίας, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και η Κοινωνία των Εθνών, αρκετοί ήταν αυτοί που αμφισβήτησαν την καταλληλότητα αυτών των θεσμών σε χώρες όπου επικρατούσαν διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.

Η ιστορία της ίδρυσης της ελληνικής κεντρικής τράπεζας πρωταγωνίστησε στην έναρξη της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου. Ο καθηγητής οικονομικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κώστας Κωστής , προσέφερε μια ζωντανή αφήγηση των πολιτικών ζυμώσεων και των οικονομικών προκλήσεων μέσα από τις οποίες γεννήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, το 1928, δίνοντας έμφαση στην επιφυλακτικότητα με την οποία το νεοσύστατο ίδρυμα έγινε αρχικά δεκτό στους τραπεζικούς και πολιτικούς κύκλους της εποχής. Την ελληνική περίπτωση πλαισίωσαν η εμπειρία της Βουλγαρίας, στην οποία αναφέρθηκε ο επίκουρος καθηγητής του Centre for Advanced Studies της Σόφιας, Roumen Avramov , και της Τουρκίας, για την οποία μίλησε ο καθηγητής οικονομικής ιστορίας του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, Şevket Pamuk . Αμφότεροι αναφέρθηκαν στις συνέπειες της κρίσης του 1929 στις αγροτικές οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στο βαθμό ανάμειξης του κράτους στο νομισματικό τομέα.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου οικονομικής ιστορίας με τίτλο «The birth of inter-war central banks: building a new monetary order», που διοργάνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος στην Αθήνα, με τη συμμετοχή δεκαπέντε διακεκριμένων επιστημόνων από ένδεκα διαφορετικές χώρες, καθώς και πέντε διοικητών από κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Το συνέδριο, που διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ήταν αφιερωμένο στην ίδρυση των κεντρικών τραπεζών της περιόδου του Μεσοπολέμου, στις οποίες συγκαταλέγεται και η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εργασίες του συνεδρίου, που διεξήχθη την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 250 συνέδρων, συμπεριλαμβανομένων πολλών κορυφαίων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, τραπεζικών στελεχών και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου.

