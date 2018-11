Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι μπροστά από την επίτευξη των στόχων των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν θέσει σε επίπεδο τριετίας, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο το Go International.

