Πέρα όμως από τις χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων η Eurobank δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην συνεργασία που αναπτύσσει με τις επιχειρήσεις- πελάτες της, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των στρατηγικών τους επιλογών. Παράλληλα δίνει μεγάλη έμφαση σε δράσης όπως το Go International αλλά και το Trade Alliance, την συμμαχία των 14 κορυφαίων διεθνών τραπεζών του κόσμου, με στόχο την προώθηση τους διεθνούς εμπορίου με την συμμετοχή από Ελλάδα Είμαστε η πιο διεθνής ελληνική τράπεζα, τόσο λόγω της παρουσίας που διαθέτουμε εκτός εθνικών συνόρων , αλλά και λόγω της σύνθεσης του μετοχικού μας κεφαλαίου αλλά και των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσουμε, είπε ο Φωκίων Καραβίας, στις συναντήσεις με τους δημοσιογράφους.

