Το NBG i-bank #fintech 3.0 crowdhackathon αποτελεί ευκαιρία γνωριμίας της κάθε ομάδας με στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και του FinTech οικοσυστήματος. Στο NBG i-bank #fintech 3.0 crowdhackathon θα υπάρχουν χρηματικά βραβεία για τις καλύτερες υλοποιήσεις, καθώς και δυνατότητες συνεργασίας με τους υποστηρικτές. Εκτός από τα βραβεία και ανεξάρτητα από αυτά, θα επιλεγούν και οι ομάδες που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν απευθείας στο selection day του 5μηνου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative .

To NBG i - bank #fintech 3.0 crowdhackathon θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου στο χώρο του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης της Τράπεζας be finnovative (Πειραιώς 74, Μοσχάτο).

