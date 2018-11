Η διεύρυνση της διεθνοποίησης του χαρτοφυλακίου έλαβε χώρα προ έξι περίπου ετών, όταν η Fairfax Financial Holdings Limited που ήδη κατείχε λίγο παραπάνω από 4%, εξαγόρασε το 14,78% με πωλητή τη Lamda Development. Τότε, ο καναδικός όμιλος ανέβασε το μερίδιό του στο 19,1%, ενώ το 2014 μέσω αύξησης κεφαλαίου της Grivalia ύψους 193 εκατ. ευρώ, η Fairfax ανέβασε το μερίδιό της από το 19% στο 41,5%.

