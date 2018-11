Ο Watsa, που ίδρυσε την Fairfax Financial το 1985 όπου παραμένει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, υποστηρίζει την συμφωνία αφότου δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι έχει ζημιωθεί με πάνω από 600 εκατ. ευρώ από το 2014. Από πέρυσι δεν έχει αλλάξει κάτι: Η Eurobank έχει υποχωρήσει κατά 31%, ενώ σημειώνει πτώση και η Grivalia στην οποία κατέχει 51%.

Η πρόταση συγχώνευσης που πρότεινε η Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ έχει ως σκοπό να ξαναφέρει κοντά τις δύο εταιρείες στις οποίες ο Καναδός επενδυτής έχει επενδύσει πολλά την τελευταία πενταετία. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα θα καταστήσει την Fairfax Financial Holdings Ltd. του Watsa μέτοχο πλειοψηφίας με 33% μερίδιο επί των μετοχών.

