Μετά την απόσυρση του κ. Αρώνη το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank που θα συνεδριάσει την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφιοτήτων του αναπληρωτής διευθύνοντος συμβούλου Σπύρου Φιλάρετου και του Γενικού Διευθυντή και Chief Financial Officer Βασίλη Ψάλτη.

