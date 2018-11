O Βασίλης Ψάλτης είναι ο διάδοχος του Δημήτρη Μαντζούνη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την τράπεζα το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο νέος CEO θα αναλάβει καθήκοντα στις 2 Ιανουαρίου του 2019, όταν και αποχωρήσει ο μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος, κ. Μαντζούνης.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank

Κατόπιν της ανακοινώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τραπέζης κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.6.2018, της προθέσεώς του να δρομολογήσει τη διαδοχή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκκίνησε τη σχετική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την 29.11.2018, με την ομόφωνη ανάδειξη του κ. Βασιλείου Ε. Ψάλτη ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος αναλαμβάνει τα σχετικά καθήκοντα την 2.1.2019.

Tο βιογραφικό του

Ο κ. Ψάλτης κατέχει τη θέση του οικονομικού δ/ντή της Alpha Bank από το 2010. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Διδακτορικού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του University of St. Gallen στην Ελβετία, με ειδίκευση στην Τραπεζική και στα Οικονομικά. Εργάσθηκε ως Αναπληρωτής Chief Financial Officer στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2007, το 2010 ανέλαβε Chief Financial Officer και το 2012 Γενικός Διευθυντής.