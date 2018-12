Οι τιμές εκκίνησης των ακινήτων κυμαίνονται από €20.000 έως €900.000 ενώ υπάρχει ευχέρεια άμεσης αγοράς (buy now). Ταυτόχρονα, δίνεται δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς του/των ακινήτων από την Τράπεζα με ευνοϊκούς όρους. Το properties4sale.gr είναι ανοικτό σε συνεργασία με μεσιτικά γραφεία, όπως περιγράφεται στο site.

More in this category: