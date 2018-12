To κυρίαρχο θέμα τον τελευταίο μήνα είναι βεβαίως το σχέδιο της ΤτΕ για δραστική μείωση των κόκκινων δανείων σε ορίζοντα τριών ετών. Και οι τέσσερις τράπεζες ανέφεραν ότι το σχέδιο είναι σε πρώιμο στάδιο, ενώ ορισμένες επεσήμαναν πως υπάρχουν επιφυλάξεις εκ μέρους του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας της ΕΚΤ (SSM) για το μέγεθος του Οχήματος Ειδικού Σκοπού (40 δισ. ευρώ).

