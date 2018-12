Match & Develop a start up

Διενεργήθηκαν κλειστές συναντήσεις καθοδήγησης με τις εταιρείες του προγράμματος και τις συνεργαζόμενες εταιρείες και φορείς Microsoft , ΙΑΤΙ, Grant Thornton, McKinsey, KEMEΛ, Αmazon, Census, Watson, Farley and Williams.

Το 2018, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τις συμμετοχές της ως ιδιώτης επενδυτής (Limited Partner) σε τέσσερις επιλεγμένες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών το πλαίσιο του Equifund Fund of Funds. Η επένδυση κατατάσσει την Εθνική Τράπεζα ως τον δεύτερο μεγαλύτερο ιδιώτη επενδυτή μετά το ΕΙF-Εuropean Investment Fund.

