Η νέα αυτή συνεργασία εγκαινιάζεται με έναν μοναδικό διαγωνισμό, όπου 10 τυχεροί θα μπουν σε κλήρωση για να κερδίσουν σε yellows το συνολικό ποσό της κράτησής τους που θα πραγματοποιηθεί μέσω του www.yellowholidays.gr από 26/11/2018 έως τις 31/12/2018, ενώ το check out θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 31/03/2019.

More in this category: