Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενες startup επιχειρήσεις και ομάδες μέχρι και τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 : http://befinnovative.com/el/thes-na-kaneis-ti-super-fintech-idea-soy-na-paei-psila/

Λόγω του υψηλού επιπέδου των εφαρμογών, η κριτική επιτροπή αποφάσισε για όλες τις ομάδες να συμμετέχουν απευθείας στο selection day του πεντάμηνου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, την αρχική πρόταση και την εφαρμογή που παρουσίασαν στο NBG i-bank #fintech 3.0 Crowdhackathon.

Μέσα από το εργαστήριο καινοτομίας be finnovative και το crowdhackathon, η Εθνική Τράπεζα στηρίζει πρωτοβουλίες, ομάδες και εταιρίες στο χώρο του FinTech (χρηματοοικονομική τεχνολογία), με στόχο να αναπτυχθούν νέες επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για συστηματική συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με εταιρίες στο χώρο του FinTech, με στόχο τη δημιουργία νέων σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και τη διάθεσή τους στο δίκτυο πελατών της.

Το NBG i-bank #fintech 3.0 crowdhackathon διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης για fintech startups “ be finnovative ” από την Εθνική Τράπεζα με την τεχνολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη της Ελληνικής εταιρείας καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy .

More in this category: