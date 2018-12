Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της η Eurobank σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων (Πρόγραμμα Go International, Exportgate.gr, συμμετοχή στο Trade Club Alliance) στην καινοτομία και την ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (Πρόγραμμα egg-enter•grow•go, Περιφερειακός Διαγωνισμός Beyond Hackathon με έμφαση στο FinTech). Πέραν αυτών, με μια σειρά κοινωνικών δράσεων, στηρίζει τους νέους και τα παιδιά (Πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», στήριξη του προγράμματος της Αποστολής «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές», υποστήριξη μη κερδοσκοπικών/κοινωφελών οργανισμών για παιδιά και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες).

