Ο Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι κάτοχος Μ.Β.Α. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του University of Wales, Cardiff Business School.

Την τοποθέτηση του Λ.Α. Παπαγαρυφάλλου στη θέση του Γενικού Διευθυντού και Chief Financial Officer, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

