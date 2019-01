Μέσα από το εργαστήριο καινοτομίας be finnovative και το crowdhackathon, η Εθνική Τράπεζα στηρίζει πρωτοβουλίες, ομάδες και εταιρίες στο χώρο του FinTech (χρηματοοικονομική τεχνολογία), με στόχο να αναπτυχθούν νέες επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για συστηματική συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με εταιρίες στο χώρο του FinTech, με στόχο τη δημιουργία νέων σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και τη διάθεσή τους στο δίκτυο πελατών της.

