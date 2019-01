Η μεγαλύτερη αλλαγή σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις έρχεται από τις προβλέψεις . Η DB έχει αυξήσει το κόστος ρίσκου (cost of risk) για τις ελληνικές τράπεζες, για να συμπεριλάβει την αύξηση της επίπτωσης από τη μείωση των NPEs μέσω πωλήσεων, μετά την περιορισμένη οργανική μείωση των NPEs που καταγράφεται τα τελευταία δύο/τρία τρίμηνα.

More in this category: