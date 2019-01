Οι Financial Times προειδοποιούν πως τα χρονικά περιθώρια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ελληνικών τραπεζών στενεύουν επικίνδυνα και δεν πρέπει να υπάρξουν καθυστερήσεις, λόγω των εξελίξεων και των ενδεχόμενων πρόωρων εκλογών.

Με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα οι Financial Times κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, τονίζοντας πως δεν πρέπει να "ξεχαστούν", για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος.

