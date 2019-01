Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας , κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση με θέμα «Tackling NPLs within the Greek Banking System» που οργάνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε συνεργασία με την PwC στη Φρανκφούρτη.

