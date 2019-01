Ο Peter Yeates διαθέτει περισσότερα από 30 έτη διεθνούς εμπειρίας σε διάφορους τομείς του τραπεζικού κλάδου όπως η Λιανική Τραπεζική, η Επιχειρηματική Τραπεζική, το Private Banking και η Στρατηγική. Έρχεται στην Ελλάδα από το Λονδίνο, όπου διατηρούσε στρατηγικό ρόλο στον τομέα Global Banking and Markets της Τράπεζας. Προηγουμένως, διατέλεσε για τέσσερα χρόνια CEO της HSBC Λιβάνου.

