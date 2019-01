Στο Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System - NGFS) εντάχθηκε από τις 25 Ιανουαρίου 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος.