Ο κ. Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής - Chief Digital Officer and Retail Banking Products της Alpha Bank, δήλωσε: “Η εφαρμογή bleep αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Alpha Bank και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τον στρατηγικό μας στόχο για βελτιστοποίηση της εμπειρίας των Πελατών . Η πρωτοποριακή αυτή λύση της Alpha Bank διαγράφει ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στην ελληνική αγορά, καθώς ολοένα και περισσότεροι σύγχρονοι καταναλωτές αναγνωρίζουν τα σημαντικά πλεονεκτήματα που τους προσφέρει και την επιλέγουν για τις καθημερινές τους συναλλαγές”.

More in this category: