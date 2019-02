To www.360funding.gr , το πρωτοποριακό site της Τράπεζας Πειραιώς, που παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις επιδοτήσεις όπως το ΕΣΠΑ, τον Αναπτυξιακό Νόμο, τις αγροτικές ενισχύσεις και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα κλπ. Αξιοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης εντοπίζονται εύκολα και γρήγορα τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που καλύπτουν τις επενδυτικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

To Πειραιώς Tourism 360°, την ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του Τουρισμού.

To Πειραιώς Επιχειρείν 360°, το πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, για όσους επιθυμούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με στόχο την κάλυψη των αναγκών τους, από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

