Η τράπεζα Audi μπήκε στην αιγυπτιακή αγορά λιανικής τραπεζικής με την αγορά το το 2006 των τριών υποκαταστημάτων της Cairo Far East Bank SAE. Έκτοτε, έχει επεκτείνει το δίκτυό της στα 46 υποκαταστήματα, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της.

More in this category: