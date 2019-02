Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντάχθηκε, τον Δεκέμβριο 2018, στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Principles for Responsible Investment Initiative (PRI) , που αποτελεί το κορυφαίο δίκτυο για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων.

