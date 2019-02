To e-Commerce Project Manager ξεκινά στις 18 Μαρτίου 2019.

Η e-Academy, που περιλαμβάνει 2 ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, το Digital Marketing Practitioner και το e-Commerce Project Manager, πραγματοποιείται σε συνεργασία με την eSkills Center by Convert Group και την ακαδημαϊκή επιμέλεια έχει ο Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO της Convert Group.

Το Digital Marketing Practitioner απευθύνεται τόσο σε επιχειρηματίες, στελέχη, επαγγελματίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη μέτρηση στρατηγικών digital marketing όσο και σε όσους θέλουν να μπουν στη συγκεκριμένη αγορά, η οποία παρουσιάζει μεγάλη δυναμική στην αναζήτηση εκπαιδευμένων στελεχών. Για την καλύτερη παρακολούθηση, ανεξαρτήτως πρότερης εμπειρίας, πραγματοποιείται τρίωρο pre-learning course.

