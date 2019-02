Ο αγροδιατροφικός τομέας επωφελείται και από τις ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και πρωτοβουλίες της Eurobank στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης, ολοκληρωμένης στρατηγικής της για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που θέλουν να ανοιχτούν στις αγορές του εξωτερικού. Οι επιχειρηματικές αποστολές Go International , που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο δίνουν τη δυνατότητα σε έλληνες εξαγωγείς να πραγματοποιούν στοχευμένες B2B συναντήσεις με αγοραστές από όλο τον κόσμο. Το Exportgate , η πιο ολοκληρωμένη ελληνική ηλεκτρονική πύλη διεθνούς εμπορίου προωθεί την επιχειρηματική δικτύωση ελληνικών και κυπριακών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η συμφωνία Eurobank – Santander δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις – μέλη του Exportgate.gr – να ενταχθούν στο “Eurobank Trade Club ” και μέσω αυτού να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο επιχειρήσεων πελατών των 14 Τραπεζικών Ομίλων με παρουσία σε 50 χώρες.

