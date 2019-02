Ειδικότερα, η Τράπεζα Eurobank Ergasias ανακοινώνει σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία «RWC Asset Advisors (US) LLC» («RWC»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η RWC υπερέβη στις 21.02.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της RWC ανήλθε σε 5,23%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 114.328.108 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

More in this category: