Η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ 0,00% Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής της (98,83%) στη θυγατρική της στην Αλβανία, Tirana Bank Sh.A., στην Balfin Sh.p.k. και την Komercijalna Banka AD, έχοντας λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας (Bank of Albania), καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

More in this category: