Άγνωστο παραμένει αν θα συνεχίσει να εκπροσωπείται στο ΔΣ η European Bank of Reconstruction and Development, που είχε μέχρι σήμερα γύρω στο 5% των μετοχών της Ελληνικής.

Ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο αριθμός θέσεων που θα διατηρήσουν η Third Point και η Wargaming. Η τελευταία φαίνεται να διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού ποσοστού της (25%) στην Ελληνική, ασκώντας τα δικαιώματα που έχει.

Σήμερα κατέχει ένα ποσοστό λίγο πιο πάνω από 3% στην Ελληνική. Εκτιμάται ότι αν εξασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης που έχει αγοράσει από το Third Point, το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΗΒ ενδέχεται να ανέλθει κοντά στο 10%.

H μητρική εταιρεία, 7Q Financial Services, που έχει άδεια ΚΕΠΕΥ και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διατηρεί και άλλα ταμεία τα οποία επενδύουν στο εξωτερικό.

Ξαφνικά στο προσκήνιο εμφανίστηκε ένα άγνωστο σε πολλούς, επενδυτικό ταμείο το οποίο έχει αγοράσει από το αμερικανικό ταμείο Third Point μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Πρόκειται για το 7Q Fund το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στην Κύπρο.

