Στη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης στη Θεσσαλονίκη έγινε αναφορά και στις νέες υπηρεσίες winbank web banking και winbank mobile εφαρμογή, που προσφέρουν λύσεις οικονομικού προγραμματισμού (PFM – personal financial management) για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε σήμερα το πρώτο e-branch, το πλήρως αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα της Τράπεζας στην Θεσσαλονίκη, που είναι και το πρώτο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και το νέο εργαλείο οικονομικού προγραμματισμού (PFM – Personal Financial Management) για ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες μέσω της Winbank.

