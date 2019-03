Από τη μεταβίβαση θα εξαιρεθούν οι δύο εταιρείες ειδικού σκοπού, που θα συσταθούν για τις τιτλοποιήσεις 2+7,5 δισ. ευρώ καθώς και οι ομολογίες πρώτης και ενδιάμεσης διαβάθμισης. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα ελέγχονται απευθείας από την εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών, ενώ σε δεύτερη φάση (σ.σ. το 2020) οι τίτλοι ενδιάμεσης διαβάθμισης θα αποδοθούν στους μετόχους της Συμμετοχών (carve out).

Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και δεσμευτικές προσφορές για την πώληση της FPS, εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures-NPEs) του ομίλου εν Ελλάδι και την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Cairo).

